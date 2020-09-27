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Esra Tokelli kimdir Masterchef Esra kimin kızı çerkes mi?

Masterchef Türkiye'nin bu sezon adından söz ettiren yarışmacılarından biri olan Esra Tokelli, özel hayatı ile merak ediliyor. 41 yaşında olan Esra Tokelli, İstanbul'dan yarışmaya katılıyor. 24 yaşında bir oğlu olan Esra Tokelli, aynı zamanda kayınvalide olmaya hazırlanıyor. Peki Esra Tokelli aslen nereli çerkes mi?

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Masterchef'in bu sezon hem iddialı hem de asından söz ettiren yarışmacılarından biri olan 41 yaşındaki Esra Tokelli başını örtüş şekli, aşırı makyajı ve zaman zaman uygun olmayan kıyafetleri ile konuşulmaya başladı. Tesettürlü kadınların zaman zaman tepkisi çeken Esra Tokelli instagram hesabında da çok popüler 67.4 bin kişi tarafından takip edilen Esra Tokelli yarışmaya İstanbul'dan kayılıyor ve 24 yaşında bir oğlu var. İşte Esra Tokelli hakkında merak edilenler...

Esra Tokelli kimdir: Yarışmaya İstanbul'dan katılan Esra Tokelli, 41 yaşında ve aşçı. İddialı olduğunu söyleyen MasterChef Esra, yemek yapmayı çok sevdiğini söylüyor.

Daha önce Yemekteyiz yarışmasına da katılan Esra Tokelli, Saray mutfağından Darüzziyafe köftesi ile üç jüri üyeden de geçer not aldı. Esra sonraki üçlü düelloda ise yaptığı Fransız mutfağına ait tostla rakiplerini elemişti.

MasterChef 2020’de yarışan Esra Tokelli ev hanımı. Tokelli geçimini dışarıdan aldığı yemek siparişleri ile sağlıyor. 41 yaşında olan yarışmacının 24 yaşında bir oğlu bulunuyor.

 

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