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Ankara'da inanılmaz olay! Karantinadaki eve 20 kişi aynı anda kahvaltıya gitti

SİNCAN'da karantina denetimi yapan filyasyon ekibi "işte koronanın yayılma nedeni" denilecek olayı tek kare fotoğrafla belgeledi. Koronavirüs tanısı konulan bir kişinin evine 20'ye yakın misafir vardı.

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Fotoğraf Sincan ilçesinde denetim yapan ekiplerin cep telefonu kamerasından. Koronavirüse yakalanan bir vatandaşın evde olup olmadığını kontrole giden ekipler kapıda aralarında çocuk ayakkabıların da olduğu 30 çifte yakın yakın ayakkabı ile karşılaştı.

Kapıyı çalan ekipler içerde virüs taşıyan kişi ile birlikte 20'ye yakın kişinin olduğunu tespit etti. İçerdeki 20 kişinin, koronavirüslü kişiye kahvaltı yapmaya geldikleri öğrenildi.  İçeride bulunanlar kişiler kendilerini karantinaya almaları gerektiği konusunda uyarıldı .

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