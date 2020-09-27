Devlet Bahçeli'den Ermenistan'ın saldırısına sert tepki Karabağ Türk’ündür Türk vatanıdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ermenistan'ın Azerbaycan köylerine yönelik saldırısına sert sözlerle tepki gösterdi. Bahçeli, "Karabağ Türk’ündür, Türk vatanıdır. Hiç kimse bu muhkem ve müstesna gerçeği değiştiremeyecektir." dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ermenistan ordusunun Azerbaycan köylerini hedef almasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Ermenistan'ın saldırılarını kınayan Bahçeli, Ermenistan'a destek mesajlarını yineledi.

Bahçeli, Ermenistan'ın provokatif saldırısına ilişkin "Ermenistan’ın bugün sabah saatlerinde dost ve kardeş ülke Azerbaycan’ın askeri birlik ve mevzilerine, sivil yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği saldırılar düşmancadır, yeni bir kanlı sayfanın açılması demektir" dedi.

Bahçeli, "Karabağ Türk’ündür, Türk vatanıdır. Hiç kimse bu muhkem ve müstesna gerçeği değiştiremeyecektir. Yegâne gayesi Türk düşmanlığı olan Ermenistan’ın ve kiralık silahlı unsurlarının Türk milleti karşısında tutunma ihtimali yoktur. Kanımızla, canımızla, varlığımızla Azerbaycan’ın yanındayız." dedi.