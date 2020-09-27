BIST 1.124
DOLAR 7,66
EURO 8,91
ALTIN 458,49
HABER /  POLİTİKA

Devlet Bahçeli'den Ermenistan'ın saldırısına sert tepki Karabağ Türk’ündür Türk vatanıdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ermenistan'ın Azerbaycan köylerine yönelik saldırısına sert sözlerle tepki gösterdi. Bahçeli, "Karabağ Türk’ündür, Türk vatanıdır. Hiç kimse bu muhkem ve müstesna gerçeği değiştiremeyecektir." dedi.

Abone ol

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ermenistan ordusunun Azerbaycan köylerini hedef almasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Ermenistan'ın saldırılarını kınayan Bahçeli, Ermenistan'a destek mesajlarını yineledi.

Bahçeli, Ermenistan'ın provokatif saldırısına ilişkin "Ermenistan’ın bugün sabah saatlerinde dost ve kardeş ülke Azerbaycan’ın askeri birlik ve mevzilerine, sivil yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği saldırılar düşmancadır, yeni bir kanlı sayfanın açılması demektir" dedi.

Bahçeli, "Karabağ Türk’ündür, Türk vatanıdır. Hiç kimse bu muhkem ve müstesna gerçeği değiştiremeyecektir. Yegâne gayesi Türk düşmanlığı olan Ermenistan’ın ve kiralık silahlı unsurlarının Türk milleti karşısında tutunma ihtimali yoktur. Kanımızla, canımızla, varlığımızla Azerbaycan’ın yanındayız." dedi.

İlgili Haberler
Azerbaycan'dan ilk görüntü! Ermeni hedefleri işte böyle vuruldu 6 köy işgalden kurtarıldı 10 Ermeni öldü Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi ibrahim: Ermenistan PKK unsunlarını ülkesine yerleştirdi
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Ermenistan sivillere saldırdı! Türkiye Azerbaycan'a "sonuna kadar yanınızdayız" mesajı verdi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Ermenistan sivilleri vurdu! Azerbaycan'dan sert karşılık geldi gerilim tırmanıyor
Muğla'da iğrenç olay! Kucağına alıp odasına götürdüğü kadına cinsel saldırıda bulundu
Gürcan Karakaş'tan yerli otomobilde 'yüzde 51 yerli' hedefini eleştirenlere çarpıcı yanıt
Korona testi pozitif çıkana elektronik kelepçe takılacak! Sağlık Bakanı açıkladı
Tanık öğrenciler doğruladı! Ege Üniversitesi'nde profesöre taciz suçlaması
CHP'den şok iddia! 5 büyükşehirde koronadan ölenlerin sayısı tüm Türkiye için açıklanan rakamdan fazla!
ÖNCEKİ HABERLER
Ege Denizi'nde 4.4 büyüklüğünde deprem! AFAD duyurdu
Çaykur Rizespor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 1
Anne Kart nasıl alınır nereye başvuru yapılır online işlem
Biruni Üniversitesi Rektörlüğü'nden 'Mahir Cengiz' açıklaması
Aksaray valisi Hamza Aydoğdu vatandaşlara kendi elleriyle maske taktı
İBB burs başvurusu son gün ne zaman bitiyor?
Yorumlar