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Ege Denizi'nde 4.4 büyüklüğünde deprem! AFAD duyurdu

Depremlerin ardı arkası kesilmiyor. Ege Denizi'nde yeni bir deprem daha meydana geldi. Depremin 15.22'de 4.4 büyüklüğünde olduğu açıklandı.

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Ege Denizi'nde yeni bir deprem daha oldu. Gece saat 02.09'da meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremin ardından Ege az önce 4.4 büyüklüğünde depremle sallandı.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi'nde saat 15.22'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliğinin ise 11.73 km olarak duyuruldu.

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