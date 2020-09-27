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Özgül Çoşar evli mi eşi kimdir Masterchef Özgül kaç yaşında kimdir?

Masterchef Türkiye'nin yarışmacılarından biri olan Özgül Çoşar bu hafta siyah önlüğü giyen isimlerden biri oldu. Eleme adayı olan Özgül Çoşar'ın hayatı da merak konusu oldu. 36 yaşında olan Özgül Çoşar Emrullah Çoşar ile evli ve 2 çocuğu var. İşte Özgül Çoşar hakkında merak edilenler...

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Masterchef Türkiye 2020 heyecan dolu bölümleri ile tam gaz devam ediyor. 16 kişilik Masterchef ana kadrosunda yarışan isimlerden biri de pasta şefi Özgül Çoşar. 36 yaşındaki Özgül Çoşar son haftalarda iddialı sözleri ve yaptığı başarılı yemekler ile dikkatleri üzerine çekiyor. Peki Özgül Çoşar kimdir, yaşı kaç? Eşi Emrullah Çoşar ve iki çocuğu kimdir? İşte Masterchef Özgül hakkında merak edilenler....

MasterChef kadrosuna katılan Özgül Coşar gıda mühendisi. 36 yaşında ve evli olan Özgül, 2 çocuk sahibi. Pastacılık ve ekmekçilik bölümünü bitiren yarışmacı, yarışmaya İstanbul’dan katılıyor.

Bir dönem butik pastane işleten Özgül Coşar, Akdeniz Üniversitesi Gıda Mühendisliği mezunudur. Birçok kursa katılmış, profesyonel pastacılık ve ekmekçilik eğitimi almıştır.

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