Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ermenistan'ın saldırılarına sert tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan'ın Azerbaycan köylerine yönelik saldırısına sert tepki göstererek, "Türk Milleti her zaman olduğu gibi bugün de tüm imkanlarıyla Azerbaycanlı kardeşlerinin yanındadır." dedi.Abone ol
Ermenistan'ın Azerbaycan köylerine yönelik başlattığı saldırılara Türkiye'den tepkiler sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından saldırılara ilişkin açıklama yaptı.
Tüm dünyayı işgale ve zulme karşı verdikleri mücadelede Azerbaycan'ın yanında yer alma çağrısı yapan Erdoğan, "Türkiye "tek millet, iki devlet" anlayışıyla, Azerbaycanlı kardeşleriyle dayanışmasını güçlendirerek sürdürecektir" ifadelerine yer verdi.
Azerbaycan'a yönelik saldırılarına bir yenisini ekleyen Ermenistan, bölgede barışın ve huzurun önündeki en büyük tehdit olduğunu bir kere daha göstermiştir. Türk Milleti her zaman olduğu gibi bugün de tüm imkanlarıyla Azerbaycanlı kardeşlerinin yanındadır.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 27, 2020
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Foto Galeri Ermenistan sivillere saldırdı! Türkiye Azerbaycan'a "sonuna kadar yanınızdayız" mesajı verdi