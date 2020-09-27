Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ermenistan'ın saldırılarına sert tepki

Ermenistan'ın Azerbaycan köylerine yönelik başlattığı saldırılara Türkiye'den tepkiler sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

Tüm dünyayı işgale ve zulme karşı verdikleri mücadelede Azerbaycan'ın yanında yer alma çağrısı yapan Erdoğan, "Türkiye "tek millet, iki devlet" anlayışıyla, Azerbaycanlı kardeşleriyle dayanışmasını güçlendirerek sürdürecektir" ifadelerine yer verdi.

Azerbaycan'a yönelik saldırılarına bir yenisini ekleyen Ermenistan, bölgede barışın ve huzurun önündeki en büyük tehdit olduğunu bir kere daha göstermiştir. Türk Milleti her zaman olduğu gibi bugün de tüm imkanlarıyla Azerbaycanlı kardeşlerinin yanındadır.