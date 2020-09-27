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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ermenistan'ın saldırılarına sert tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan'ın Azerbaycan köylerine yönelik saldırısına sert tepki göstererek, "Türk Milleti her zaman olduğu gibi bugün de tüm imkanlarıyla Azerbaycanlı kardeşlerinin yanındadır." dedi.

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Ermenistan'ın Azerbaycan köylerine yönelik başlattığı saldırılara Türkiye'den tepkiler sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

Tüm dünyayı işgale ve zulme karşı verdikleri mücadelede Azerbaycan'ın yanında yer alma çağrısı yapan Erdoğan, "Türkiye "tek millet, iki devlet" anlayışıyla, Azerbaycanlı kardeşleriyle dayanışmasını güçlendirerek sürdürecektir" ifadelerine yer verdi. 

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