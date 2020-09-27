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Milli Savunma Bakanı Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile telefonda görüşmesinde, Ermenistan saldırısı sonrasındaki gelişmelerin ardından sahadaki son duruma ilişkin bilgi aldı.

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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile telefonda görüştü.

Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine yönelik saldırılarını kınayan Bakan Akar, Türkiye'nin her zaman Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında olduğunu vurguladı.

Şehitlere rahmet, yaralılara şifa dileyen ve sahadaki son duruma ilişkin bilgi alan Akar'ın görüşmede, "Toprak bütünlüğünü koruma mücadelesinde tüm imkanlarımızla sonuna kadar Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin yanında olacağız." ifadesini kullandığı belirtildi.

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