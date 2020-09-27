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Meral Akşener: Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırıları kabul edilemez

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarının kabul edilemez olduğunu belirterek, "Her zaman olduğu gibi haklı davasında can Azerbaycan'ımızın yanındayız" dedi.

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İYİ Parti lideri Akşener, Twitter'daki hesabından, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısına tepki gösterdi.

Akşener, "Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırıları kabul edilemez. İktidarı, uluslararası toplumu ve Minsk Grubu’nu, Ermenistan işgalinin sonlandırılması ve sorunun çözümü için acilen adım atmaya çağırıyorum. Her zaman olduğu gibi haklı davasında can Azerbaycan'ımızın yanındayız" dedi.

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