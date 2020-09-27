TCG Oruçreis ve Giresun fırkateynleri Mersin açıklarına demirledi

Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü etkinlikleri kapsamında TCG Oruçreis ile Giresun fırkateynleri Mersin açıklarına demirledi.Abone ol
Akdeniz'de devriye görevi yapan aynı zamanda sondaj gemilerini koruma ve lojistik görevini üstlenen TCG Oruçreis ile Giresun fırkateynleri Silifke ilçesi Taşucu Limanı açıklarına geldi.
Gemilerin gece yarısına kadar Taşucu açıklarında kalacağı öğrenildi.
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