Kütahya'da Mimar Sinan'ın kalfası inşa etti caminin içinde 600 yıldır durmadan dönüyor

"Şu anda sütunlarımız sağlıklı bir şekilde dönüyor"

Koca Seyfullah Camisi'nin imamı Okan Kanat, caminin bir dönem rasathane olarak da kullanıldığını anlatarak, "Camimizin her tarafı ahşap mimari olarak yapılmıştır. Mihrabın sağ ve solunda rasathane görevi gören 2 tane ahşap sütun var. Meydana gelen depremlerde sağa sola kayma olursa sütunlar dönmüyor. Şu anda sütunlarımız sağlıklı bir şekilde dönüyor. Camimiz yıllara meydan okuyarak hala sapa sağlam ayakta. Ayrıca camimizde Fransız yapımı 200 yıllık bir tarihi saat var. Camimizin ismi de Mimar Sinan’ın kalfası Koca Seyfullah. Restorasyon çalışmaları başlıyor. Alt ve üst tahtaları ile kubbe de bir çalışma yapılacak. Çatısı tamamen değişecek, dış ve iç sıvası yenilenecek. Kalem işçiliklerine çok fazla dokunulmayacak. Şadırvan yenilenecek" dedi.