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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk paylaştı: İyi ki varsınız

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bir fidanın büyüyebilmesi için dibine bir dayanak dalı dikerler, ona tutunup büyür, ağaç olur. Çocukların da bizim de tutunduğumuz dal öğretmenlerimizdir. İyi ki varsınız" dedi.

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Bakan Selçuk, sosyal medya hesaplarından Muş'ta okuma atölyesi yapan öğretmenlerin öğrencileri ile çekilen fotoğrafını paylaştı.

Selçuk, mesajında öğretmenlere teşekkür ederek, "Bir fidanın büyüyebilmesi için dibine bir dayanak dalı dikerler, ona tutunup büyür, ağaç olur. Çocukların da bizim de tutunduğumuz dal öğretmenlerimizdir. Bugün sabahtan bir kare... Muş Aydıngün mezrasında okuma atölyesi yapan öğretmenlerimiz... İyi ki varsınız."

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