Azeri ordusundan Dağlık Karabağ'daki Ermeni komutanlara çağrı! Teslim olun kaybınız artmasın

AZERBAYCAN Savunma Bakanlığı, Azeri ordusunun Dağlık Karabağ'daki cephe hattındaki Agder kentinde bulunan Ermeni garnizonuna silah bırakma ve teslim olma önerisinde bulunduğunu duyurdu.

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Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Garnizonun tümüyle imha edilmemesi ve Ermeni tarafının kayıplarının artmaması için Agder'de Ermeni askerine teslim olmaları önerildi. Aksi halde her silahlı kişi imha edilecek" dendi. Bakanlık, teslim olacak askerlere ve sivillere uluslararası hukuk normlarına uygun şekilde muamele edileceğinin altını çizdi.