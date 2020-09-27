Ekim ayı nakdi destek ödemesi tarihleri 2020

Ekim ayının başlaması ile birlikte nakdi ücret desteği ödemeleri ne zaman yatacak araştırması başladı. Koronavirüs nedeniyle maddi sıkıntı yaşayan vatandaşlara ödenen nakdi ücret desteği her ay vatandaşların hesabına yatıyor. Peki ekim ayı nakdi ücret desteği ne zaman ödenecek?

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Koronavirüs nedeniyle maddi sıkıntı yaşayan vatandaşlara ödenen nakdi ücret desteği ödemeleri ekim ayında ne zaman yapılacak araştırması başladı. Nakdi Ücret Desteği ödemeleri her ay banka hesapları üzerinden vatandaşların T.C kimlik numarasının son hanesine göre yatırılıyor.8 Eylül tarihi itibariyle ödenen nakdi destek ödemelerinin ekim ayı ödeme tarihi henüz açıklanmadı. Nakdi destek ödemelerinin yatıp yatmadığı e devlet üzerinden sorgulanacak. İşte, detaylar.

Nakdi destek ödemesi ne zaman yatacak: İş akdi 15 Mart'tan sonra feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçilere her ay nakdi destek ödemeleri sağlanıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ağustos ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8 Eylül'de başlayacağını duyurdu.

Bakan Selçuk "Ücretsiz izne ayrılan işçilerin nakdi ücret desteği ödemeleri TC kimlik numaralarının son hanesi 0-2-4 olanlara 8 Eylül'de, 6-8 olanlara 9 Eylül'de yapılacak." ifadelerini kullandı.

Eylül ayı nakdi destek ödeneği ödeme tarihi henüz belli olmadı. Ancak ödemelerin ekim ayının ilk haftasında yapılması bekleniyor. Konuyla ilgili gelişmeler geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

Nakdi destek ödemesi sorgulama: Ücretsiz izin desteği sorgulama ekranı için İŞKUR giriş bilgileri ya da E-Devlet şifresine sahip olmak yeterli. İlk kez e Devlet şifresi alacakların ise PTT’ye başvurması gerekiyor. Nakdi destek ödeme bilgilerini sorgulamak için E-Devlet girişi yapan vatandaşlar, aşağıdaki linke tıklayarak işlemlerini sorgulama işlemlerini kolayca gerçekleştirebiliyor.

ÜCRETSİZ İZİN DESTEĞİ SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

İşkur’un rakamlarına göre, işten çıkarma yasağı kapsamında, ücretsiz izne çıkarılan çalışanlara verilen nakdi ücret desteği de, 2 milyona yakın kişiye verilmiş durumda. Buna göre Temmuz ayı itibariyle toplamda 1 milyon 901 bin 212 kişi ücretsiz izin kapsamında nakdi ücret desteği aldı. Ücretsiz izin desteği olarak İşsizlik Sigortası Fonu’ndan verilen nakdi ücret desteği toplamı da 3 milyar 611 milyon 536 bin 114 TL’ye ulaştı.