Azerbaycan 'savaş hali' ilan etti! Tüm ülkede Ermenistan'a karşı seferberlik başlatıldı

Ermenistan'ın sınırdaki sivilleri vurmasının ardından Azerbaycan karşılık verdi ve çatışma çıktı. Tüm cephe hattında şiddetli çatışmaların devam ettiği bildirildi. Azerbaycan, 6 köyün Ermenistan işgalinden kurtarıldığını açıkladı. Azerbaycan Meclisi bazı bölgelerde 'savaş hali'ne geçerek ülkede seferberlik ilan etti. İşte gün boyu yaşananlar...

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Ermenistan- Azerbaycan sınırında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başladı. Azerbaycan Meclisi ülkede seferberlik ilan ederek savaş hali pozisyonuna geçti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ermenistan ordusu saat 06.00 sıralarında cephe hattı boyunca geniş kapsamlı provokasyonda bulunarak Azerbaycan ordusunun mevzilerine ve sivil yerleşim birimlerine büyük çaplı silahlar, top ve havanlarla ateş açtı.

Sivil can kayıpları var

Açıklamada, Terter'in Gapanlı, Ağdam'ın Çıraklı ve Orta Garvand, Fuzuli'nin Alhanlı ve Şükürbeyli, Cebrayıl'ın Çocuk Mercanlı köylerine Ermenistan ordusunun yoğun bombardımanı sonucu sivillerden ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Bu bölgelerde sivil altyapının da ciddi şekilde hasar gördüğü aktarıldı.

Azerbaycan cephe hattında karşı saldırı başlattı

Ermeni güçlerinin, Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine Azerbaycan ordusunun başlattığı karşı saldırı devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, cephe hattının Terter, Ağdam, Fuzuli, Cebrayıl ve Murovdağ yönünde Ermenistan'ın işgali altındaki stratejik yüksekliklerin ele geçirilmesi yönünde çatışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Azerbaycan ordusunun füze, top ve hava araçlarıyla Ermenistan ordusunun komuta noktalarını, manevra yapan birliklerini, askeri tesis ve araçlarını hedef aldığı aktarıldı. Şiddetli çatışmalar tüm cephe hattında devam ediyor.

Altı köy Ermeni işgalinden kurtarıldı

Azerbaycan ordusu, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine başlattığı karşı saldırıda, işgal altındaki bazı yerleşim birimlerini kurtardı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Yarbay Anar Eyvazov, düzenlediği basın toplantısında, uzun yıllardır işgal altında olan Fuzuli bölgesinin Karahanbeyli, Gervend, Köy Gerediz, Yukarı Abdurrahmanlı köyleri ile Cebrayıl bölgesinin Büyük Mercanlı ve Nüzgar köylerinin Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçtiğini bildirdi.

Ağdere ve Murovdağ yönünde de bazı stratejik yüksekliklerde kontrol sağlandığını belirten Eyvazov, diğer yerleşim birimlerinin de kurtarılması için operasyonun sürdüğünü aktardı.

Ermenistan'a ait 12 uçaksavar füze sistemi vuruldu

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kara birliklerinin, tank birimlerinin, füze ve topçu birliklerinin, insansız hava araçlarının desteğiyle cephede ve savunmanın derinliklerinde bulunan çok sayıda Ermeni askerini, tesis ve askeri araçlarını tespit ederek imha ettiği" aktarılan açıklamada, cephe hattının farklı yönlerinde Ermenistan'a ait 12 adet OSA uçaksavar füze sisteminin de imha edildiği belirtildi.

''Savaş helikopterimiz düşürüldü, mürettabat hayatta'

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne ait bir savaş helikopterinin Ermenistan ordusu tarafından Terter yönünde düşürüldüğü, mürettebatın hayatta olduğu bilgisine de yer verildi.

24 Saatlik savaş hali ilan edildi

Son dakika bilgisine göre Azerbaycan Meclisi, ülke çapında seferberlik ve 24 saatlik 'savaş hali' kararı alındığını duyurdu. Parlamentonun kararının, 48 saat içinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması gerekiyor. Sokağa çıkma yasağının ilanı görevini ise Azerbaycan İçişleri Bakanlığı üstlendi.

Ermeni işgali altındaki köylüler isyan etti

Azerbaycan’da Ermenistan’ın ateşi altında kalan Terter’in Kapanlı köyü sakinleri yaşadıklarını tüm dünyanın görmesini bekliyor. İsrail Hacıyev, sık sık Ermenilerin saldırılarına maruz kaldıklarını belirterek, Ermeni ordusunun Azerbaycan yerleşim yerlerine ağır silahlarla ateş ettiklerini dile getirdi. Hacıyev, "Kadınlar, yaşlılar, çocuklar hepsi evlerini terk ediyorlar." diye konuştu.

Köy halkından İbrahim Zamin, Ermenilerin saldırıları sonucu kadın, çocuk, ihtiyar, genç herkesin evlerini terk ederek sokakta kaldıklarını kaydetti. Ermenilerin ateşi altında eziyet çektiklerini vurgulayan Zamin, Azerbaycan halkı olarak Ermeniler gibi "kin taşıyan bir millet" olmadıklarını ve düşmanlık istemediklerini söyledi.

Zamin, "Bütün dünya işitsin. Bu Ermenilere karşı bir önlem alsınlar. Bu kadar azaba, eziyete katlanılmaz. Bütün dünya nereye bakıyor." şeklinde konuştu.

Azerbaycan-Ermenistan gerilimi

Bölgede hafta başından beri tansiyon yüksek. Çatışmalar yeniden alevlenirken, Azerbaycan ordusu tatbikatları yoğunlaştırmıştı.

21 Eylül'de Tovuz bölgesinde Azerbaycan ordusundan bir asker şehit olmuş, bir asker de yaralanmıştı. Azerbaycan ordusu da keşif uçuşu yapan Ermenistan'a ait İHA'yı vurarak düşürmüştü.