Sivasspor evinde Ankaragücü ile yenişemedi

Süper Lig'in 3. haftasında Sivasspor sahasında Ankaragücü ile 0-0 berabere kaldı. Sivasspor, özellikle maçın son bölümünde rakip kaledeki baskınlığını artırıp üst üste gol pozisyonları buldu ancak skor tabelası değişmedi. Ligin ilk haftasında BB Erzurumspor'a 2-1 kaybeden, ikinci haftayı da bay geçen Ankaragücü, bu sezon ilk puanını Sivasspor deplasmanından aldı. Sivasspor ise bu beraberlikle puanını 4'e yükseltti.Abone ol
12. dakikada Pinto'nun soldan ceza alanına ortasına arka direktei Bolingi'nin kafa vuruşunda, kaleci Samassa kale çizgisi üzerinden topu güçlükle çıkardı. Sivasspor savunmasında Ziya Erdal, meşin yuvarlağı tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.
35. dakikada Gradel, orta sahadan kazandığı topu ceza sahası içinde Yasin Öztekin'e aktardı. Yasin Öztekin'in sol çaprazdan şutunda araya giren Pazdan meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
71. dakikada Gradel'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza alanındaki Yatabare'nin kafa vuruşunda, top kale direğinin üstünden auta çıktı.
87. dakikada ceza alanında topla buluşan Kone, topu Hakan Arslan'a indirdi. Bu futbolcunun vuruşunda kaleci Friedrich gole izin vermedi.
Aynı dakika Erdoğan Yeşilyurt’un sağdan kullandığı kornerde ceza alanındaki Felix'in vuruşunda, yön değiştiren topa kale alanındaki Hakan Arslan dokundu. Kaleye yönelen topu Kitsou, son anda çizgiden çıkardı.
90+3. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un pasında Hakan Arslan'ın ceza alanı dışında kaleyi karşıdan gören noktadan vuruşunda, meşin yuvarlak kalecide kaldı.
Karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi.
Sivasspor: 0 - 0 :Ankaragücü
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Salih Mazlum, Mehmet Ali Akkor
Sivasspor: Samassa, Erdoğan Yeşilyurt, Camara, Caner Osmanpaşa, Ziya Erdal, Fajr (Dk. 85 Felix), Hakan Arslan, Gradel, Yatabare (Dk. 76 Kone), Yasin Öztekin (Dk. 66 Kayode), Ninga (Dk. 46 Cofie)
Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Erdi Dikmen, Pazdan, Pinto, Lukasik, Diousse (Dk. 82 Atakan Rıdvan Çankaya), Paintsil (Dk. 78 Orkan Çınar), Alper Potuk (Dk. 62 Voca), Adzic (Dk. 62 Lobjanidze), Bolingi (Dk. 78 Emre Güral)
Sarı kartlar: Dk. 53 Erdoğan Yeşilyurt (Demir Grup Sivasspor), Dk. 59 Adzic, Dk. 90+3 Pazdan (MKE Ankaragücü)