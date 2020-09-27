BIST 1.124
DOLAR 7,66
EURO 8,91
ALTIN 458,49
HABER /  GALATASARAY

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: Çok gol kaçırdık

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, derbinin hakemi Ali Palabıyık'ın sarı kart konusunda bonkör olduğunu ifade ederken; maçta takımının çok fazla gol kaçırdığını söyledi.

Abone ol

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe ile oynanan derbi maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Maçın gidişatının iyi olmadığını söyleyen deneyimli teknik adam, "Maç öncesindeki o heyecanla, o atmosferle, maçın gidişatı pek aynı olmadı. Gönül isterdi ki; daha hareketli, daha güzel bir oyun olsun ama olmadı. Bu pek çok kez gole yaklaştık. Belki golü yapsak, oyunumuzu da düzeltme imkanımız olabilirdi. Ama olmadı. Birçok kez gole yaklaştık fakat bulamadık. Arka arkaya maçlar ne kadar oyuncu değişikli yaparsak yapalım yıpratıyor demek ki" ifadelerini kullandı.

"Hakem sarı kartlarda bonkördü"

Fatih Terim sözlerine şöyle devam etti:

"Sarı kartlarda biraz bonkör davrandığını düşünüyorum hakemin. Sarıyı severiz ama sadece Galatasaray armasında. Asıl isteğim, oynadığımız oyunun, bildiğimiz oyunun tekrarlanması. Maalesef bugün birkaç oyuncumuzdan o ışığı göremedik. Bunu belki gol telafi ederdi, çok da müsait pozisyonlar yakaladık. Son pasları doğru verebilsek pozisyon sayısı artabilirdi. O kadar çok maçımız var ki bunları kaç kez konuşacağız kim bilir. Hayırlısı. Şimdi Glasgow'a hazırlanacağız, döneceğiz Kasımpaşa."

SON DAKİKA HABERLERİ
Galatasaray Fenerbahçe maçı golleri ve geniş özeti
Ermenistan'dan Azerbaycan sınırındaki sivillere hain saldırı 5 ölü
Koronavirüsten ölenlerin sayısı dünya genelinde 1 milyonu geçti
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (27 Eylül Pazar)
İstanbul Şile'de koronavirüse aldırış etmeden festival düzenleyen şahıslara ceza yağdı
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko gitmeli
ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut: Her şeyi yaptık kazanmak için
ABD Başkanı Trump ilk canlı yayın tartışması öncesi rakibi Biden'a doping testi yapılmasını istedi
Seyircisiz oynanan Galatasaray Fenerbahçe derbisinde sahaya meşale atıldı
Galatasaray'ın UEFA'daki rakibi Rangers ligde farklı kazandı
Sivasspor evinde Ankaragücü ile yenişemedi
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Azerbaycan yalnız değildir
Yorumlar