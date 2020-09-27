Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: Çok gol kaçırdık

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, derbinin hakemi Ali Palabıyık'ın sarı kart konusunda bonkör olduğunu ifade ederken; maçta takımının çok fazla gol kaçırdığını söyledi.

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Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe ile oynanan derbi maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Maçın gidişatının iyi olmadığını söyleyen deneyimli teknik adam, "Maç öncesindeki o heyecanla, o atmosferle, maçın gidişatı pek aynı olmadı. Gönül isterdi ki; daha hareketli, daha güzel bir oyun olsun ama olmadı. Bu pek çok kez gole yaklaştık. Belki golü yapsak, oyunumuzu da düzeltme imkanımız olabilirdi. Ama olmadı. Birçok kez gole yaklaştık fakat bulamadık. Arka arkaya maçlar ne kadar oyuncu değişikli yaparsak yapalım yıpratıyor demek ki" ifadelerini kullandı.