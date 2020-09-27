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Erol Bulut: Kazanmak için her şeyi yaptık

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Galatasaray derbisi sonrası kazanmak için her şeyi yaptıklarını söyledi.

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Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Erol Bulut, 0-0 sona eren derbi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Bulut, "İlk başlarda futbolcularımı tebrik ediyorum. Her şeyi yaptık kazanmak için. Gol pozisyonuna da yeterince iyi girdik. Rakibin de birkaç pozisyonu var. Genel anlamda güzel bir maç oldu. Yeni gelenler iyi performans gösterdi ama istediğimiz yüzde 100 durumda değiller. Bugünkü performanstan memnunum" ifadelerini kullandı.

"Samatta forvette, sağını solunu arıyoruz"

0-0'lık sonucu değerlendiren Fenerbahçe'nin hocası, "Pozisyonları daha iyi değerlendirmemiz lazım. Orada arayış içerisindeyiz. Kanatta kim daha iyi, merkezde kim daha iyi... Samatta aramıza katıldı. Forvette yerini alacak. Sağında, solun, arkasında kimi oynatabiliriz, hangisi daha iyi, çalışıyoruz. Kamp dönemi maalesef 1 ay geçti. Tüm futbolcular elimizde yoktu. Orada eksiğiz, geriden geliyoruz. Galatasaray, geçen seneden birlikte, uyumlu" yorumunu yaptı.

"Kafamdaki 11 yavaş yavaş şekilleniyor"

Erol Bulut, "Haftaya Karagümrük var ve sonrasında ara var. Daha iyi döneceğiz aradan. Kafamdaki 11 yavaş yavaş şekilleniyor, yavaş yavaş" sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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