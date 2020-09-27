Konyaspor Beşiktaş maçı golleri ve geniş özeti

Süper Lig'in üçüncü haftasında Konyaspor, sahasında ağırladığı Beşiktaş'ı 4-1 mağlup ederken; Konyaspor'da Kravets ve Shengelia attıkları 2'şer golle yıldızlaştı. Beşiktaş'ın tek golü ise 90+1'de Gökhan Töre'den geldi. Konyaspor, ilk galibiyetini alarak puanını 4 yaparken; Beşiktaş ise üçüncü lig maçında ilk yenilgisini aldı ve 4 puanda kaldı.

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Süper Lig'de Konyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 4-1'lik skorla Konyaspor oldu.

Yeşil-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 28 ve 73'te Levan Shengelia; 63 ve 83'te (P) Artem Kravets kaydetti. Beşiktaş'ın tek golü 90+1. dakikada Gökhan Töre'den geldi.

Konyaspor, bu sonucun ardından yeni sezondaki ilk galibiyetini alarak puanını 4 yaparken; Beşiktaş ise üçüncü lig maçında ilk yenilgisini aldı ve 4 puanda kaldı.