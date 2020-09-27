ABD Başkanı Trump ilk canlı yayın tartışması öncesi rakibi Biden'a doping testi yapılmasını istedi

ABD Başkanı Donald Trump, Demokrat başkan adayı Joe Biden ile yapacağı ilk canlı yayın tartışması öncesi rakibine doping testi yapılmasını istedi.

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ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından, "Salı günü canlı yayın tartışması öncesinde ya da sonrasında uykucu Joe Biden'e doping testi yapılmasını talep edeceğim. Haliyle bana da yapılmasını kabul ediyorum" paylaşımında bulundu.

Demokrat başkan adayı Joe Biden'in performansının 'inişli çıkışlı' olduğunu belirten Trump, bu 'tutarsızlığa' dopingin neden olabileceğini savundu.