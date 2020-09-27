Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (27 Eylül Pazar)

TÜRKİYE'de son 24 saatte 1467 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 68 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 314 bin 433, can kaybı 7 bin 997 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Uzun bir aradan sonra ağır hasta sayımız azaldı. Bugün 1583 ağır hastamız var. Zatürre oranı da düşmeye devam ediyor. Yeni hasta sayısı azalma eğiliminde" değerlendirmesinde bulundu.

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Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı 27 Eylül 2020 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verilerine göre; 101 bin 119 yeni test yapıldı, 1467 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu. Son 24 saatte 68 hasta vefat etti, 1116 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 10 milyon 37 bin 700, vaka sayısı 314 bin 433, vefat sayısı 7 bin 997 olarak kayıtlara geçti. Ağır hasta sayısı 1583, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 6,5 oldu.

"Uzun bir aradan sonra ağır hasta sayımız azaldı"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Uzun bir aradan sonra ağır hasta sayımız azaldı. Bugün 1583 ağır hastamız var. Zatürre oranı da düşmeye devam ediyor. Yeni hasta sayısı azalma eğiliminde. Tedbirlerin netice verdiği tartışmasız bir gerçek. Birlikte tedbirlere uyarak virüsü yenelim" ifadelerini kullandı.

Uzun bir aradan sonra ağır hasta sayımız azaldı. Bugün 1.583 ağır hastamız var. Zatürre oranı da düşmeye devam ediyor. Yeni hasta sayısı azalma eğiliminde. Tedbirlerin netice verdiği tartışmasız bir gerçek. Birlikte tedbirlere uyarak virüsü yenelim. https://t.co/RVlhe7786O — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 27, 2020