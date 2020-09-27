Seyircisiz oynanan Galatasaray Fenerbahçe derbisinde sahaya meşale atıldı

Süper Lig'in 3. haftasında Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray'la Fenerbahçe arasında oynanan maçta ilginç bir olay yaşandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle seyircisi oynanan maçın 6. dakikasında stat dışından sahaya paraşütle meşale atıldı.

Bu olay, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi 2. turunda Bate Borisov takımı ile yaptığı seyircisiz maçta dışardan sahaya atılan meşaleyi hatırlattı. Sarı-lacivertliler, bu olay sonrası UEFA'dan ceza almıştı.