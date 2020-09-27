Galatasaray Fenerbahçe maçı golleri ve geniş özeti

Süper Lig'in dev derbisinde Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk etti. Heyecan ve mücadelenin eksik olmadığı Türk Telekom Stadı'nda gol sesi ise çıkmadı. İki ezeli rakip, sahadan 0-0 beraberlik ve birer puanla ayrıldı. Bu skorla birlikte; Galatasaray puanını 7'ye, Fenerbahçe ise 5'e yükseltti.

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Süper Lig'in 3. haftasında derbi heyecanı yaşandı. Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda Fenerbahçe'yi konuk etti.

İlk dakikaları düşük tempoyla geçen maçta dakikalar ilerledikçe tempo da arttı. Her iki takım da rakip kalede gol fırsatları yakalarken; ilk 45 dakika 0-0'lık beraberlikle tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında da iki takımın karşılıklı hücumları devam etti ancak her iki takım da skor tabelasını değiştirmeyi başaramadı ve 90 dakikanın sonunda 0-0'lık beraberlik ortaya çıktı.

Bu sonucun ardından Galatasaray ligdeki puanını 7'ye yükselti; Fenerbahçe ise 5 puana ulaştı. Gelecek hafta sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa'ya konuk olacakken; Sarı-lacivertliler ise evinde Karagümrük'ü konuk edecek.

Maçtan önemli dakikalar

7. dakikada Linnes'in yerden pasında topla buluşan Taylan Antalyalı'nın sert şutunda, savunmaya çarpan meşin yuvarlak üstten kornere gitti.

18. dakikada Caner Erkin'in soldan kullandığı kornerde ön direkte topla buluşan Gökhan Gönül'ün kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

20. dakikada Elabdellaoui'nin sağ çaprazdan ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Arda Turan'ın kafa vuruşunda, kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

26. dakikada Feghouli'nin sağdan ortasında ceza yayı içinde topla buluşan Linnes sert vurdu, kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

52. dakikada Thiam'ın pasında ceza alanı önünde topla buluşan Deniz Türüç sert vurdu, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

59. dakikada Belhanda'nın uzak mesafeden şutunda, top farklı bir şekilde auta çıktı.

63. dakikada Lemos'un uzak mesafeden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

65. dakikada soldan gelişen Galatasaray atağında topla ceza alanına çaprazdan giren Arda Turan'ın önünü boşalttığı anda sert vuruşunda kaleci Altay Bayındır, Lemos'a da çarpan meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

73. dakikada sol çaprazda topla buluşan Babel, bekletmeden ceza alanı içinde Emre Kılınç'ı gördü. Bu oyuncunun dönerek yerden şutunda kaleci Altay Bayındır yine iki hamlede topun sahibi oldu.

Karşılaşma 0-0 sona erdi.

Galatasaray: 0 - 0 :Fenerbahçe

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Mehmet Cem Satman

Galatasaray: Fatih Öztürk, Elabdellaoui, Luyindama, Marcao, Linnes, Taylan Antalyalı, Belhanda (Dk. 89 Ömer Bayram), Emre Kılınç, Feghouli (Dk. 70 Babel), Arda Turan (Dk. 70 Etebo), Falcao (Dk. 71 Diagne)

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Tisserand, Lemos, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Sosa, Ozan Tufan (Dk. 87 Mert Hakan Yandaş), Deniz Türüç (Dk. 78 Ferdi Kadıoğlu), Thiam (Dk. 65 Samatta), Valencia

Sarı kartlar: Dk. 12 Sosa, Dk. 23 Tisserand, Dk. 69 Gökhan Gönül, Dk. 90+1 Luiz Gustavo, Dk. 90+5 Erol Bulut (Teknik direktör) (Fenerbahçe), Dk. 15 Luyindama, Dk. 47 Falcao, Dk. 61 Arda Turan, Dk. 62 Taylan Antalyalı, Dk. 82 Etebo, Dk. 85 Marcao, Dk. 86 Belhanda (Galatasaray)