BIST 1.124
DOLAR 7,66
EURO 8,92
ALTIN 458,97
HABER /  GÜNCEL

Ege Denizi'nde 4,6 büyüklüğünde deprem

EGE Denizi sallanmaya devam ediyor. Gelen son dakika haberine göre saat 07.12'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Abone ol

EGE Denizi açıklarında Gökçeada'ya 109.46 kilometre mesafede 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, sabah saat 07.12'de 37,57 kilometre derinlikte kaydedilen depremin merkez üssüne en yakın yerleşim yerleri 17,20 kilometreyle Yunanistan'ın Aynoroz bölgesi ve 109,46 kilometreyle Gökçeada oldu.

Ege Denizi'nde dün 4.4  büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti.

SON DAKİKA HABERLERİ
New York Times'tan bomba iddia: Trump 10 yıldır hiç vergi ödemedi
Ali Sürmeli'nin sağlık durumuyla ilgili oğlu Eren Sürmeli'den açıklama
Ermenistan'a ağır darbe! Ölenler kamuoyundan saklanıyor
Ünlü oyuncu Ali Sürmeli hastaneye kaldırıldı
Ermenistan yine saldırdı! Azerbaycan "Savaş Hali" ilan etti
Galatasaray Fenerbahçe maçı golleri ve geniş özeti
ÖNCEKİ HABERLER
Ankara Emniyeti'nden Ayhan Bilgen'in sağlık durumu hakkında açıklama
ABD'den Irak'a Bağdat'taki Büyükelçiliğini kapatabileceği uyarısı
Azerbaycan öldürülen Ermeni askerlerinin listesini yayınladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan Azerbaycan’a destek açıklaması
Muslera'nın acı günü! Annesini kaybetti
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Azerbaycan yalnız değildir
Yorumlar