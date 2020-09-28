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Azerbaycan'dan Ermenistan'a son uyarı "Karşılık vereceğiz"

AZERBAYCAN Savunma Bakanlığı, sivil yerleşim birimlerine ateş açmaya devam eden Ermenistan ordusunu uyardı. Yapılan açıklamada, "Biz de önlem almak için karşılık vereceğiz." denildi.

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Azerbaycan- Ermenistan hattında sıcak saatler yaşanmaya devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı Ermeni birliklere ait 22 tank, 15 OSA uçaksavar, 18 İHA'nın imha edildiğini ve Ermeni ordusunda görevli 550'den fazla askerin öldürüldüğünü duyurmuştu.

Bakanlıktan yapılan yeni  açıklamasında, Ermenistan ordusunun sabah saatlerinden itibaren Terter şehrine ateş açtığı belirtilerek "Ermenistan'ı son kez uyarıyoruz. Biz de önlem almak için karşılık vereceğiz." ifadeleri yer aldı.

Öte yandan Bakanlık, çatışmalarda Ermenistan'a ait tank ve zırhlı araçların imha edilmesinin havadan çekilen görüntülerini paylaştı.

Dün sabah saatlerinde Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı.

Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlatmış ve bazı yerleşim birimlerini işgalden kurtarmıştı.

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