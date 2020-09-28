BIST 1.122
DOLAR 7,74
EURO 9,01
ALTIN 463,15
HABER /  DÜNYA

ABD'de federal mahkeme, Trump'ın TikTok yasağını geçici olarak durdurdu

ABD'de federal mahkeme, Trump yönetimin Çinli bir şirkete ait sosyal medya uygulaması TikTok yasağını geçici olarak durdurdu.

Abone ol

Sosyal medya kullanıcılarının TikTok uygulamasını yüklemeyi pazar günü yerel saatle 23.59'dan itibaren yasaklayan karar, yürürlüğe girmeye saatler kala, başkent Washington'da bir federal mahkeme tarafından geçici olarak askıya alındı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'un ABD'deki kolunun Oracle-Walmart ortaklığında satın alınmasına ilişkin yapılması muhtemel anlaşmayı imzalayacağını duyurmasının ardından, ABD Ticaret Bakanlığı 20 Eylül'de yürürlüğe girmesi planlanan TikTok yasağını, 27 Eylül'e ertelemişti.

Ticaret Bakanlığı, 18 Eylül'de "ulusal güvenliği koruma" gerekçesiyle Çinli şirketlere ait sosyal medya uygulamaları TikTok ve WeChat'in indirilmesinin yasaklanacağını duyurmuştu.

SON DAKİKA HABERLERİ
Azerbaycan'dan Ermenistan'a son uyarı "Karşılık vereceğiz"
New York Times'tan bomba iddia: Trump 10 yıldır hiç vergi ödemedi
Ali Sürmeli'nin sağlık durumuyla ilgili oğlu Eren Sürmeli'den açıklama
Ermenistan'a ağır darbe! Ölenler kamuoyundan saklanıyor
Ünlü oyuncu Ali Sürmeli hastaneye kaldırıldı
Galatasaray Fenerbahçe maçı golleri ve geniş özeti
ÖNCEKİ HABERLER
Arda Turan'dan sosyal medya göndermesi
Belhanda: Şimdilik Galatasaray'dayım
İstanbul'da kademeli mesai başladı! Trafik yoğunluğu yüzde 42'ye ulaştı
Ege Denizi'nde 4,6 büyüklüğünde deprem
Ankara Emniyeti'nden Ayhan Bilgen'in sağlık durumu hakkında açıklama
Ali Sürmeli'ye ne oldu hastalığı ne Ali Sürmeli son durum haberi
Yorumlar