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Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu paylaşımı: Yorumsuz...

Derbide Luyindama ile giriştiği mücadele sonrası talihsiz bir sakatlık yaşayan Ferdi Kadıoğlu, kolunun son halini paylaştı. Fenerbahçe ise ardından 'Yorumsuz' yazarak bir paylaşımda bulundu.

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Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşılaştığı dev derbi 0-0m golsüz eşitlikle sonuçlanırken Ferdi Kadıoğlu, şanssız bir sakatlık yaşadı.

Müsabakaya ikinci yarıda dahil olan sarı lacivertlilerin genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, Luyindama ile giriştiği top kapma mücadelesinde yerde kalırken, dengesini yitiren Demokratik Kongolu stoper, Kadıoğlu'nun koluna bastı.

Pozisyon sonrasında Ferdi acılar içinde yerde kalırken, korkulan olmadı ve oyuna devam etti.

"Mesajlar için teşekkürler"
Derbinin ardından sosyal medya hesabından kolunun son halini paylaşan Kadıoğlu, "mesajlar için teşekkürler" sözleri not olarak düştü.

"Yorumsuz"
Öte yandan, Fenerbahçe, resmi Twitter hesabından Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlandığı pozisyonu "yorumsuz" notuyla paylaştı.

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