Erman Toroğlu'ndan Terim'e eleştiri: Fener'i yenemiyorsa kusura bakmasın
Galatasaray ile Fenerbahçe 0-0 golsüz berabere kalırken spor yazarları dev derbiyi yorumladı.
ERMAN TOROĞLU: Fatih Terim'in, mevcut Galatasaray kadrosuyla Fenerbahçe'yi yenmesi gerektiğini belirten Toroğlu, "Şu üç haftada Galatasaray çok iyiydi, yere göğe sığdırılamıyordu. Ben Fenerbahçe'yi beğendim, Galatasaray'a göre. Fatih Terim, elindeki şu kadroyla Fenerbahçe'yi yenemiyorsa kusura bakmasın. 70 dakika maç seyrediyorsa... Haftaya Erol Bulut'a sorsalar, Galatasaray'dan oyuncu çıksın mı diye? Aman kimse çıkmasın, böyle devam etsin der.
UĞUR MELEKE: Maalesef uzunca bir süredir Galatasaray-Fenerbahçe derbileri böyle... Kaygılar umutları bastırıyor, sahadaki ana plan hep kontrol duygusu oluyor. Bu maçla ilgili ‘dağ fare doğurdu’ diyemiyorum, zira bir dağ beklentim de yoktu bu kez! Son 11 derbinin 7’sinin berabere bitmesi kesinlikle tesadüf değil. Fenerbahçe’nin savunma göbeğinde Tisserand-Lemos, merkezinde Sosa, ileri ucunda Valencia ile göstereceği performansı tahmin etmek çok güç. Sarı kırmızılılarsa daha 4’üncü haftadan 11’ini ezberletti Türkiye’ye. Galatasaray adeta kitabın 100’üncü sayfasına gelmişken, Fenerbahçe henüz kapağı çeviriyor gibiydi sanki. Ancak maç öncesi veriler, daha önce onlarca derbide oluğu gibi yanılttı yine. Evet, 90 dakika bittiğinde iki takım da evine birer puan götürdü ama yeniden yapılanma sancıları yaşayan Fenerbahçe’ninderbi performansı bir tık daha tatmin ediciydi sanki.
MEHMET DEMİRKOL: Fenerbahçe henüz bir takımdan ziyade bir karma. Yeni kurulmuş değil, kurulmakta olan bir takım. Bu aşamadaki bir takım için savunma seviyesi çok yüksek. Zaman zaman oluşan kaçaklarda da Altay kritik kurtarışlarıyla direnç noktası oluşturdu. Öte yandan henüz kurulmakta olan bir takım ama oyuncu kalitesi yüksek. Bu kalite seviyesinin altnda bir hücum gücüydü dünkü. Bu gelişir. Geliştikçe de Erol Bulut daha cesur hamleler yapar. Ama o güne kadar Bulut, taraftarı heyecanlandıracak icatlara girmeyecek belli ki. İki taraf için de eksik kalan oyunda bireysel performanslara bakmak lazım. Valencia, Ozan, Lemos ve Altay Fenerbahçe’de, Luyindama ve Taylan ise Galatasaray’da ekstra enerji ortaya koyanlardı. Kalite farkı yaratan pek kimse yoktu.
BÜLENT TİMURLENK: 4 maçtaki futbolu ezber sayılan ideal 11'i ile Galatasaray evinde favoriydi. Ancak tarihte favori oldukları birçok derbideki gibi kötü futbol oynadılar. Santrforunuzu pozisyona sokamıyorsanız adının Falcao olmasının önemi kalmıyor. İlk 4 maçın iyisi Taylan, orta sahada çoğu zaman tek başına kalsa da takımı adına Marcao ile birlikte iki iyiden biriydi. Belhanda ise eleştirilen oyununa döndü. Omar-Feghouli arasında pas bağlantısını kuramayan, solda da Saracchi'yi arayan G.Saray'ı F.Bahçe iyi bozdu. Deplasman derbilerinde dünyanın her yerinde önce rakibi bozmaya, tabelada sıfırda tutup golü bulmaya oynarsınız. Erol Bulut'un forvet ve orta saha arasındaki Ozan tercihi ne kadar doğru ise Deniz'le başlamak o kadar yanlıştı. Gustavo defansın önünü nefis toparladı. Oyunun ilk dakikasından son dakikaya kadar G.Saray'ın top yapmasını önlediler. Oynatmamak kadar, oynamak da mühim. Sonuçta Fatih'i zorlayacak bir pozisyon yaratamadılar.