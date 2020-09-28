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Şişli'de börekçiden kaptığı bıçakla sokakta kan döktü

İhlas Haber Ajansı

ŞİŞLİ'de yabancı uyruklu 2 kişi arasında çıkan kavga cinayetle sonlandı. Börekçiden aldığı bıçakla peşinden koştuğu adamı bıçaklayan şahıs kaçarken, kanlar içindeki diğer kişi olay yerinde can verdi.

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Olay sabaha karşı Galata Deresi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yabancı uyruklu iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrası bir kişi cadde üzerinde bulunan börekçinin bıçağını alarak kavga ettiği kişiye doğru koştu.

Kaçmaya çalışan yabancı uyruklu diğer kişi arkadaşı tarafından aldığı bıçak darbesiyle yere yığıldı. Kanlar içinde yere yığılan kişinin bağrışmalarını duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekipleri bildirdi. Saldırıyı gerçekleştiren kişi ise hızlıca olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı incelemelerde şahsın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de çevrede incelemeler yaparak bıçakla ölüme neden olan ve olay yerinden kaçan kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

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