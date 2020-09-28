Hoffenheim gol olup Bayern Münih kalesine yağdı

Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu Bayern Münih, Hoffenheim karşısında hezimete uğradı. 2019 yılından bu yana yenilmezlik serisini koruyan Bayern Münih, 4-1'lik skorla mağlup oldu.

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Hoffenheim, Ermin Bicakcic'in kafa golüyle 16. dakikada 1-0 öne geçti. 24. dakikada Filistin asıllı İsrailli oyuncu Munas Dabbur, şık bir aşırtma vuruşla skoru 2-0 yaptı. 36. dakikada Kimmich'in uzaktan golü konuk ekibi umutlandırsa da Hoffenheim, soyunma odasına 2-1 üstün gitti.

77. dakikada Togolu Ihlas Bebou'nun ceza sahası sol içine bıraktığı topu Andrej Kramaric düzeltip ağlarla buluşturdu. Bayern Münih'in baskısı sonuç vermezken; karşılaşmada son sözü yine Kramaric söyledi. Kazanılan penaltı atışını toplarla buluşturan Hırvat forvet takımının 4-1'lik galibiyetini ilan etti.

En son yenilgisini 2019'da Mönchengladbach'tan alan Bayern Münih'in 23 maçlık galibiyet serisi son buldu.