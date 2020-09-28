MHP’li Erkan Akçay’dan Kılıçdaroğlu’na ‘Azerbaycan’ tepkisi! Bu tweet sade suya tirit

MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Ermenistan’ın Azerbaycan’da sivillere yönelik yaptığı saldırıya ilişkin, partisinin attığı tweeti, retweet yapmasına tepki gösterdi. Akçay, ‘’ Bu tweet sade suya tirit!’’ ifadelerini kullandı.

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Ermenistan, dün sabah saatlerinde kardeş Azerbaycan’da sivil halkı hedef almış, çok sayıda masum insanı şehit etmiş, birçok sivilin de yaralanmasına neden olmuştu.

Azerbaycan da bu hain saldırılara anında karşılık vererek, 6 köyü düşman işgalinden kurarmış, 10 işgalci Ermeni askerini öldürürken, 12 adet OSA uçaksavar füze sisteminin de imha edildiğini duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de dâhil olmak üzere Türkiye’de birçok isim, Ermenistan’ın Azerbaycan’da yaşayan sivil halka yaptığı hain saldırıyı kesin bir dille lanetlerken, dünyadan da Ermenistan’a tepkiler yağdı.

Kılıçdaroğlu sadece retweet yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise doğrudan tepkisini göstermek yerine partisinin paylaştığı tweeti, retweet yaptı.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da resmî Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, ‘’Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırısına ilişkin görüşünü partisinin tweetini retweet yapmakla geçiştiren bir genel başkan... Bu tweet sade suya tirit!’’ ifadelerini kullanarak, Kılıçdaroğlu’na tepkisini gösterdi.

Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırısına ilişkin görüşünü partisinin tweetini retweet yapmakla geçiştiren bir genel başkan...

Bu tweet sade suya tirit! https://t.co/Aw4SNbFuDm — Erkan Akçay (@erkanakcay45) September 27, 2020

Bir tepki de Çeviköz'e

Öte yandan bir televizyon programında konuşan CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, Türkiye'nin Azerbaycan'a desteğini eleştirdi.

Çeviköz, ‘’"Maalesef gelen haberlerde, Türkiye'den Azerbaycan'a silah yardımı yapıldığı ve söylentilere göre cihatçı grupların da Azerbaycan'a gönderildiği ifade ediliyor.” açıklamasında bulundu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Akçay, ‘’Azerbaycan’da Türkiye Büyükelçiliği yapmış ve şimdi CHP Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı olan bu kişi “gelen haberler... söylentilere göre...” diyerek Türkiye’yi suçluyor, provokatörlük yapıyor. Yazık ve utanç verici.’’ dedi.

Azerbaycan’da Türkiye Büyükelçiliği yapmış ve şimdi CHP Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı olan bu kişi “gelen haberler... söylentilere göre...” diyerek Türkiye’yi suçluyor, provokatörlük yapıyor.

Yazık ve utanç verici. https://t.co/PIS2SVC9jJ — Erkan Akçay (@erkanakcay45) September 27, 2020

Ne olmuştu?

Azerbaycan ordusu, Murovdağ zirvesinde de kontrolü ele geçirdi.

Çıkan çatışmalarda 10 Ermeni askeri öldürülürken, Ermenistan’a ait 12 adet OSA uçaksavar füze sisteminin de imha edildiği belirtildi.

Öte yandan Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik düzenlediği hain saldırıda, sivil halktan çok sayıda şehit ve yaralı olduğu ifade edilmişti.