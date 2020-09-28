Paşinyan'ı eşi Anna Hakobyan mı kışkırtıyor?
Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırgan tutumunda Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın eşi Anna Hakobyan'ın etkili olduğu hatta savaş için 100 bin kişilik kadın ve erkeklerden oluşan sivillerden oluşan yeni bir ordu kuracağı iddia edildi.
Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırgan tutumunun arkasında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın eşi Anna Hakobyan'ın olduğu ülkeyi savaşa sürüklediği iddia edildi.
Gazeteci olan 42 yaşındaki Anna Hakobyan, Türk düşmanlığıyla tanınıyor. Gazeteciliği döneminde pek çok kez Türkiye aleyhine yayınlara imza atan Hakobyan'ın, son olarak içerisinde kadınların da yer alacağı 100 bin kişilik sivil ordu kuracağı iddia edilmişti.
Bu iddiayı doğrulan haber ise İtalya'dan geldi. İtalyanca yayın yapan Eurasianews sitesi, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın eşi Anna Hakobyan'ın "Ermeni kadınları Azeri sivillere saldırmaya hazırladığını" öne sürdü.
Eşinin göreve gelmesinin hemen ardından barış söylemleriyle dikkat çeken Hakobyan, bu söylemlerininden sadece 1,5 yıl sonra Ermeni kadınlarla birlikte Dağlık Karabağ'da askeri tatbikatlarda boy göstermeye başladı.