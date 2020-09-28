Paşinyan'ı eşi Anna Hakobyan mı kışkırtıyor?

Gazeteci olan 42 yaşındaki Anna Hakobyan, Türk düşmanlığıyla tanınıyor. Gazeteciliği döneminde pek çok kez Türkiye aleyhine yayınlara imza atan Hakobyan'ın, son olarak içerisinde kadınların da yer alacağı 100 bin kişilik sivil ordu kuracağı iddia edilmişti.