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Acun Ilıcalı'dan "Ne sıfatla orada?" diyen Ahmet Çakar'a: Hocama hiç yakışmadı

Beyaz Futbol'da Acun Ilıcalı ile Ahmet Çakar arasında soğuk rüzgarlar esti. Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, derbiyi statta izleyen Acun Ilıcalı'yı "Ne sıfatla orada?" diyerek eleştirdi. Acun Ilıca ise Ahmet Çakar'a yanıt verdi.

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Spor Toto Süper Lig'in 3.haftasında Galatasaray, sahasında konuk ettiği Fenerbahçe ile 0-0 golsüz berabere kaldı.

Maçın ardından Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programının yorumcularından eski hakem Ahmet Çakar ile ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı arasında canlı yayında gergin anlar yaşandı.

"Acun hangi statüden maça giriyor?”
Ahmet Çakar, derbiyi stattan takip eden Acun Ilıcalı ile ilgili “Acun benim arkadaşım maça girsin de TFF’ye soruyorum; Acun hangi statüden maça giriyor?” ifadesini kullandı.

''Hiç yakışmadı"
Ahmet Çakar'ın bu sözleri üzerine canlı yayına katılan Acun Ilıcalı, "Burada çok önemli bir konu var. Şu anda orada yorumcu olarak durduğu bir yerde Ahmet Hocam'a böyle bir protokolü hiç araştırmayıp yayının ortasında 'Acun ne sıfatla orada duruyor' beni hedef göstermesi benim Ahmet Hocam'a, değerli hocama hiç yakışmadı. Fenerbahçe için ben elimden geleni yapmaya çalışıyorum, başkanımızın da takdiridir beni davet etti." dedi.

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