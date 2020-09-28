Bu yıl uygulanacaktı! Okullarda gıdada logoya pandemi engeli

Okul kantinlerinde satılan yiyeceklerin sağlıklı olmasını sağlayacak “Okul Gıdası Logosu”nda yine uygulamaya geçilemedi.

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Gelecek nesilleri tehdit eden obezite sorununa karşı okul kantinlerinde satılan işlenmiş ve hazır gıdalara kısıtlama getirmeyi öngören “Okul Gıdası Logosu” uygulaması bu kez de pandemi engeline takıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortaklaşa planladığı uygulama 2019’da bir yıl süreyle ertelenmişti.



Kantinlerde abur cubur yasağı şimdi de okul kantinlerinin pandemi tedbirleri kapsamında açılmayacak olmasından dolayı 2021-2022 eğitim öğretim yılına ertelendi. Yeni uygulama kapsamında kantinler açıldığında 1.5 gramdan fazla tuz barındıran 100 gramlık cips ve krakerler, 22.5 gramdan fazla şeker içeren ürünler, 100 gramlık ürünlerde 0.3 gram üzerinde trans yağ içeren ürünlerin satışına yasak getirilecek.







Cezai yaptırım

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan bir yetkili ise kantinlerde satılacak logolu ürünlere dair yönetmeliğin, kantinlerin pandemi tedbirleri nedeniyle açılmayacak olmasından dolayı 1 yıl daha ertelenmiş olacağını belirtti. Bakanlık yetkilisi “Kantinlerde satılacak logolu ürünlere yönelik kriter Sağlık Bakanlığı’nca belirlenecek. Şayet pandemi tedbirleri kapsamında kantinler kapatılmamış olsaydı, logosuz ürün satanlara cezai yaptırım uygulanacaktı” dedi.



‘3 milyon çocuk tehdit altında’

“Okul Gıdası Logosu” uygulamasının önemine dikkat çeken ve uygulamanın hayata geçmesi için uzun zamandır mücadele eden Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, “İlçe ilçe gezerek ebeveynlere sağlıklı beslenme modelini anlatmaya uğraşıyoruz. Uygulama ile kantinlerde 100 gramında 0.3 gramdan daha çok tuz ile 5 gramdan daha çok şeker bulunan paketli gıdalar satılamayacak. Türkiye’de 3 milyondan fazla obez var. Okul gıdası uygulaması çocuklarımızın sağlığı için en önemli projelerden biri. Özellikle son 20 yılda obezitedeki artış hızı ürkütücü. Avrupa’ya göre obezleşme hızımız 2 kat fazla. Bu gidişat, karaciğer yağlanması ve sirozdan ölüme uzanıyor. Bu süreçte NBŞ; yani nişasta bazlı şeker tüketiminin rolü büyük. Obezite sorunu Türkiye genelinde 3 milyona yakın çocuğu tehdit ederken yeni uygulama ile birlikte 2 yıllık sürede oranın yüzde 4’e düşürülmesi hedefleniyordu” dedi.





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Bu ürünler yasaklanacak

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk şu uyarılarda bulundu: “Kantinlerde obezite açısından en riskli yiyecek ve içeceklerin başında şekerli, kolalı, gazlı ve aromalı içecekler ile cips ve tatlandırıcı katılmış yiyecek türevleri geliyor. ‘Okul Kantinlerinde Satılacak Gıdalar Genelgesi’ne göre tüm çikolata türleri, gofretler, şeker ve şekerleme türleri, jöle, sert şekerlemeler, yumuşak şeker, dolgulu-dolgusuz, kaplamalı, draje, lolipoplar satılmaması gerekecek. Ayrıca guarana, guarana özü eklenmiş kafein içeren ürünler, kremalı, çikolata dolgulu, jöleli, kekler ve pastalar, hamurlu, şerbetli tatlılar, tatlandırıcı içeren yiyecek ve içeceklerin okullarda satılması yasaklanacak.”



Açılacak mı?

Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından geçen hafta okullara gönderilen genelgede, bakanlığa bağlı okulların kantinlerinin pandemi süresince kapatılmasına karar verildiği belirtildi. Bakan Yardımcısı Reha Denemeç imzalı genelgede kantinlerin ne zaman açılacağına, Kovid-19 salgını seyrine göre karar verileceğinin altı çizildi.