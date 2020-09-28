BIST 1.129
DOLAR 7,74
EURO 9,00
ALTIN 463,07
HABER /  GÜNCEL

Koronavirüs yine unutuldu! Sultangazi'de dönerci dükkanının açılışında izdiham

Geçtiğimiz haftalarda Sultangazi'de Suriye uyruklu bir kişi açtığı dükkanda bedava döner dağıtmış ve oluşan kalabalığa polis ekipleri tepki göstermişti. İlçeden yine aynı görüntüler geldi. Koronavirüs tebdirlerinin hiç sayıldığı açılışta onlarca kişi bedava döner almak için izdiham oluşturdu.

Abone ol

SULTANGAZİ'de yeni açılan bir dönerci tarafından bedava döner dağıtılınca izdiham yaşandı. Sosyal mesafe ve maske takma kuralının hiçe sayıldığı açılışa polis müdahale ederek, kalabalığı dağıttı.

50. Yıl Mahallesi'nde Suriye uyruklu bir kişi, dönerci dükkanı açılışı yaptı. Davullu zurnalı açılışta bedava döner dağıtımında bulunuldu. Bedava dönerden almak isteyenler adeta bir birleriyle yarışırken, dönerci dükkanının önünde yoğun kalabalık oluştu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sosyal mesafe ve maske takma kuralı hiçe sayıldı.

Haber verilmesi üzerine Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, olay yerine gitti. Polis, bedava döner almak için bekleyen kalabalığı dağıttı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Dolarda yüksek seviyeler! Gece yarısı 7.8'i gördü
Acun Ilıcalı'dan "Ne sıfatla orada?" diyen Ahmet Çakar'a: Hocama hiç yakışmadı
BDDK Aktif Rasyosu değerini düşürdü! 1 Ekim'den itibaren geçerli olacak
MHP’li Erkan Akçay’dan Kılıçdaroğlu’na ‘Azerbaycan’ tepkisi! Bu tweet sade suya tirit
Çocuğa cinsel istismardan tutuklanan Fatih Nurullah müritlerine mektup gönderdi
Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu paylaşımı: Yorumsuz...
ÖNCEKİ HABERLER
İsviçre'de AB ile serbest dolaşımı sonlandırma referandumu! Halk 'Hayır' dedi
Koronavirüs can almaya devam ediyor! 3 sağlık çalışanı daha öldü
Beylikdüzü'nde genç kadını önce dövüp ardından kayalıklara attılar
Songül Karlı aslen nereli kaç yaşında oğlunun babası kim?
Kocaeli'den iğrenç haber! İş ilanı verip başvuran genç kızlara tacizde bulundu
Ali Sürmeli oğlu Eren kimdir yaşı kaç annesi kimdir?
Yorumlar 1 yorum