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Beylikdüzü'nde genç kadını önce dövüp ardından kayalıklara attılar

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL Beylikdüzü'nde yabancı uyruklu kadın kayalıklarda yarı baygın halde bulundu. Genç kadının, dövüldükten sonra kayalıklarda ölüme terk edildiği iddia edildi.

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Olay, geçtiğimiz günlerde Beylikdüzü Gürpınar sahilinde meydana geldi. İddiaya göre, sahilde bisiklet süren bir vatandaş, kayalıklarda bir kadının hareketsiz bir şekilde yattığını gördü. Olaydan şüphelenen vatandaş durumu polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri kadının yarı baygın bir şekilde kayalıklarda yattığını tespit etti. Vücudunda morluklar ve darp izlerine rastlanan kadın için sağlık ekiplerine haber verildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından genç kadını hastaneye kaldırdı. İlk belirlemelere göre, yabancı uyruklu olduğu tespit edilen kadının henüz kim tarafından atıldığı tespit edilemedi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Genç kadının sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

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