Ekrem İmamoğlu'nun kitabını yazan Şirin Mine Kılıç İBB'ye yönetici yapıldı! İmamoğlu tipi liyakat
İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'adam kayırmacılığı çatır çatır yıkacağız' diye göreve geldi. "Benim sevgili başkanım" ismiyle kendi hayatını anlatan kitap yazan Şirin Mine Kılıç'ı belediyeye yönetici olarak atadı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisi hakkında kitap yazan gazeteci Şirin Mine Kılıç'ı belediyede yönetici yaptı. İmamoğlu açıklamalarında "İşe alımlarda liyakat değil, adamcılık, yakınlık ya da tümüyle partizanlık devreye girer. Liyakat ötesi kavramları çatır çatır yıkacağız" demişti. Fakat İmamoğlu söylemlerinin aksine bu kritere pek de önem vermediğini gözler önüne döktü.
Muhalafetin en çok üzerinde durduğu "AK Parti hükümetlerinde, belediyelerde liyakate önem verilmiyor" eleştirileri yapılırken, CHP'nin kazandığı bazı belediyelerde bu kritere pek de önem verilmediği ortaya çıktı.
İmamoğlu ne demişti?
"İşe alımlarda liyakat değil, adamcılık, yakınlık ya da tümüyle partizanlık devreye girer. Liyakat ötesi kavramları çatır çatır yıkacağız" sözleriyle dikkat çeken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, kendi kitabını yazan gazeteciyi İBB'de yönetici yaptığı öğrenildi.
'Sevgili Başkanım' kitabıyla yönetici oldu
"Ekrem İmamoğlu Benim Sevgili Başkanım" başlıklı kitabın yazarı Şirin Mine Kılıç'ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nde (İstanbul BBSK) Yönetim Kurulu Başkan Vekili olduğu bildirildi. Kılıç, söz konusu kitabı Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü Belediye Başkanı seçildiği dönemden sonra yazmıştı.