Ekrem İmamoğlu'nun kitabını yazan Şirin Mine Kılıç İBB'ye yönetici yapıldı! İmamoğlu tipi liyakat

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisi hakkında kitap yazan gazeteci Şirin Mine Kılıç'ı belediyede yönetici yaptı. İmamoğlu açıklamalarında "İşe alımlarda liyakat değil, adamcılık, yakınlık ya da tümüyle partizanlık devreye girer. Liyakat ötesi kavramları çatır çatır yıkacağız" demişti. Fakat İmamoğlu söylemlerinin aksine bu kritere pek de önem vermediğini gözler önüne döktü.