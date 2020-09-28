Koronavirüs can almaya devam ediyor! 3 sağlık çalışanı daha öldü

Türkiye'de ilk vakası 11 Mart'ta görülen corona virüsü can almaya devam ediyor. Salgına karşı en ön safta mücadele veren sağlık çalışanlarından 3 kişi daha hayatını kaybetti.

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TTB’den yapılan açıklamada Akçakale'de özel bir tıp merkezinde acil hekimi olarak görev yaptığı belirtilen Dr. Natıg Tağıyev'in COVID-19 nedeniyle hayatını kaybettiği duyuruldu.



Sağlık çalışanı ve hekim ölümlerinde son günlerde yaşanan artışı sıklıkla vurgulayan TTB, Dr. Natıg Tağıyev'in ölüm haberinin verildiği sosyal medya paylaşımında ‘Ölüyoruz’ ifadesini kullandı.





Eczacı Odası duyurdu

Kayseri’de faaliyette bulunan Yıldırım Eczanesi’nin sahibi ve mesul müdürü Ecz. Naci Gözüküçük de koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. 12. Bölge Kayseri Eczacı Odası üyesi da olan Gözüküçük’ün yakınlarına meslektaşlarından başsağlığı mesajları verildi.









Ankara'da bir sağlık çalışanı daha öldü

Ankara Gazi Üniversitesi Hastanesi’nde hasta bakıcı olarak görev yapan Necip Üstüner corona virüs (COVID-19) nedeniyle yaşamını yitirdi. Üstüner’in 5 Eylül’den beri çalıştığı hastanenin yoğun bakımında tedavi gördüğü öğrenildi.



Hayatını kaybeden Üstüner için başsağlığı mesajı yayımlayan Türk Tabipleri Birliği (TTB), “Ankara Gazi Üniversitesi Hastanesi çalışanı Necip Üstüner'i COVİD-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verdi.







TTB ölen sağlıkçıları açıklamıştı

Türk Tabipler Birliği (TTB) de 23 Eylül’de, Covid-19 salgınının altıncı ayının geride bırakılmasıyla yaşamını yitiren sağlıkçıların sayısının 43’ü hekim olmak üzere 100’e yükseldiğini açıklamıştı.



