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Barcelona 45 dakikada farka ulaştı

Kadrosunda yeniliğe giden Barcelona, La Liga'nın 3'üncü haftasında Villarreal'i 4-0'lık skorla yenerek 3 puanı alan taraf oldu.

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Ağustos ayında Lizbon'da yapılan Şampiyonlar Ligi 8'li finaline katılması nedeniyle La Liga'da iki maçı ertelenen Barcelona, ilk müsabakasına 3. haftada çıktı. Camp Nou'da 4-0 kazanan Barça'nın gollerini 15', 19' Ansu Fati, 35' Lionel Messi(p) ve 45. dakikada Pau Torres(kk) kaydetti.

Ligin ilk hafta maçı ertelenen Barcelona böylece ilk 3 puanını elde etti. Konuk Villarreal ise 4 puanda kaldı. Diğer yandan,  Emre Mor ve Okay Yokuşlu'nun forması giydiği Celta Vigo, deplasmanda Valladolid ile 1-1 berabere kaldı.

Okay 80'de oyuna dahil oldu

Celta'da ilk 11'de sahaya çıkan Emre Mor, 59. dakikada yerini Miguel Baeza'ya bırakırken, Türk futbolcu karşılaşmanın 25. dakikasında sarı kart gördü. Yedeklerde başlayan Okay Yokuşlu ise 80. dakikada Renato Tapia'nın yerine oyuna girdi. Karşılaşmada Celta'nın golünü 44. dakikada Iago Aspas, Valladolid'in golünü de 65. dakikada penaltıdan Sergi Guardiola attı.

Real Betis lider

La Liga'da bugün oynanan diğer 3. hafta maçlarında, deplasmanda Levante,  Osasuna'yı, Sevilla da Cadiz'i 3-1'lik skorlarla yenerken, iç sahada Eibar, Athletic Bilbao'yu 2-1, Atletico Madrid ise Granada'yı 6-1 mağlup etti.

Haftayı 6 puanlı takımlardan Real Betis lider kapatırken, Atletico Madrid'e farklı mağlup olarak averaj üstünlüğünü kaybeden Granada ikinci sıraya düştü.

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