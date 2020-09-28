Gaziantep Valisi Davut Gül'den imalı paylaşım: 340 bin SGK’lı yok

GAZİANTEP'te açılışı yapılan 300 fabrikanın bazılarının eski olduğu iddialarına tepki gösteren Vali Davut Gül, dikkat çeken bir açıklama yaptı.Abone ol
Gaziantep Valisi Davut Gül, Twitter hesabından imalı bir paylaşım yaptı.
Gaziantep'te açılışı yapılan 300 fabrikanın bazılarının eski olduğu iddialarına tepki gösteren Vali Gül, şu ifadeleri kullandı:
Gaziantep’te 340 bin SGK’lı yok. 1100 fabrika kızılay çadırı. 7.5 milyar dolar ihracat ürününü Gürcistan’dan alıp KKTC’ye satıyoruz! Türkiye’nin tüketilen sanayi elektriğini yüzde 5’ini ütülerde kullanıyoruz, yüzde 37 enerji artışını tost makinalarına borçluyuz.
Gaziantep’te 340 bin SGK’lı yok!— Davut GÜL (@gul_davut) September 27, 2020
1100 fabrika Kızılay çadırı!
7.5 milyar $ İhracaat ürününü Gürcistan’dan alıp KKTC’ye satıyoruz!
Türkiye’nin tüketilen sanayi elektriğinin % 5’ini ütülerde kullanıyoruz!
% 37 enerji artışını tost makinalarına borçluyuz!#Gaziantepüretiyor https://t.co/rJzI8KjFjH