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İstanbul'da çocukları dilendiren çete çökertildi: 68 çocuk kurtarıldı

İSTANBUL'da, Suriyeli çocukları dilendiren çete çökertildi: 24 şüpheli yakalandı, 68 çocuk kurtarıldı.

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İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri  3 aylık çalışma sonucunda Suriyeli çocukların, yine Suriye uyruklu suç örgütünce ailelerinden kiralanarak Suriye'nin çeşitli bölgelerinden yasadışı yollarla İstanbul'a getirilip, çeşitli adreslerde zorla alıkonularak, il genelinde zorla dilendirdiklerini tespit etti.

Çalışmalarını tamamlayan ekipler olayı ile Sultangazi'de tespit edilen 9 adrese bu sabaha karşı operasyon düzenledi.

68 mağdur çocuk kurtarıldı
Yapılan aramada 24 şüpheli yakalandı ve 68 mağdur çocuk ise kurtarıldı. Adreslerde yapılan aramalarda 250 bin TL kâğıt para, 100 dolar, 228 bin 500 Suriye parası ve çok sayıda madeni para ele geçirildi. Polisin çalışmaları sürüyor.

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