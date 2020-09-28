Özgün Uğurlu kiminle evli eşi ve oğlu Ediz kimdir?

Pop müziğin sevilen şarkıcısı olan Özgün Uğurlu'nun özel hayatı merak konusu oldu. 40 yaşındaki Özgün aslen Eskişehirli. 2012 yılında Nisa Karaçar ile evli olan Özgün'ün Ediz Uğurlu adında bir oğlu var. Peki Özgün'ün oğlunun hastalığı nedir? İşte Özgün hakkında merak edilenler...

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Sevilen şarkıcı Özgün sanat hayatının, şarkılarının yanı sıra özel hayatıyla da merak ediliyor. Tek çocuk olan Özgün daha 8 yaşındayken konservatuara girdi. Birçok şarkıyı seslendiren Özgün aslen Eskişehirli ve 40 yaşında. 2012 yılında nisa Karaçar ile evlenen Özgün'ün Ediz adında dünya tatlısı bir oğlu var. İnstagram hesabından 358 bin kişi tarafından takip edilen Özgün'ün en çok Down Sendromu olan oğlu Ediz ile olan paylaşımları binlerce beğeni alıyor.

Özgün Uğurlu kimdir: 19 Ekim 1979’da Eskişehir’de doğdu. Tek çocuk olarak büyüdü. 8 yaşındayken Eskişehir Anadolu Üniversitesi Çocuk Korosu’na girdi. Daha o yaştayken bile tek hayali konservatuvara gidebilmekti. Ancak babası bu konuya pek de olumlu yaklaşmıyordu. Ama o çok direndi ve de sınav sabahı uyuya kalan babasını zorla uyandırarak konservatuvar sınavına girdi.

Sonuçlar açıklandı, viyola bölümünü kazanmıştı. Annesi ve babası ile birlikte ansiklopediden viyolayı arayıp buldu ve nasıl bir enstrüman olduğunu o zaman öğrendi. 11 yaşında tek başına Ankara’nın yolunu tuttu…

Ankara Devlet Konservatuvarı’nda yatılı olarak okumaya başladı. Bir yandan da gitar çalıyordu kendi kendine… 16 yaşındayken bu işten para kazanmaya başladı. Tabii hem gitar çalıp, hem şarkı söyleyerek.Önce kafelerde sahneye çıkmaya başladı. Okuldan kaçıyor, sahne programınıyapıyor ve gece 03’de tekrar sessizce yatakhaneye giriyordu. Yani o dönem hep kapı yerine pencereyi kullandı.