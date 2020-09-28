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TSK'da doktor açığı! 1495 kadro açığı halen doldurulamadı

TSK’nın doktor ihtiyacı, sivil doktorlarca karşılanmaya çalışılıyor. 'Savaş cerrahisi' konusunda uzman olan askeri doktor sayısı kritik seviyeye düştü. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 198 sivil doktorun TSK kadrolarına atandığını açıkladı.

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Askeri hastanelerin 2016 yılında OHAL kararnamesi ile kapatılarak Sağlık Bakanlığı'na devredilmesi sancı yarattı ve TSK'ya sivilden takviye başladı. 

Sözcü'den Emin Özgönül'ün haberine göre, TSK'nın doktor ihtiyacı, devlet hizmeti yükümlüsü sivil doktorlar tarafından karşılanmaya çalışılıyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 198 sivil doktorun TSK kadrolarına atandığını açıkladı. TSK'da 2 bin 43 askeri doktor kadrosu olmasına rağmen, bunun 1495'i boş bulunuyor.

TBMM'de de gündeme gelmişti

Bakan Akar, CHP'li Murat Emir'in soru önergesini yanıtlarken "Halen TSK'da 338 askeri tabip, 12 yedek subay tabip ve 198 devlet hizmeti yükümlüsü sivil tabip bulunmaktadır'" dedi.

TSK'daki askeri hekim açığı, geçtiğimiz temmuz ayında TBMM'de de gündeme gelmişti. MHP'li Hidayet Vahapoğlu askeri hastanelerin yeniden açılmasını istemişti.

"Çok vahim durumdayız"

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay “Askeri tabip olarak kadro 2 bin 43 ama karşılama oranı yüzde 17, çok vahim durumdayız'' demişti.

"Askeri tabipliğin ruhunu öldürdü"

İYİ Parti'li Ümit Özdağ ise şunları söylemişti: Askeri hastanelerin bakanlığa bağlanması askeri tabipliğin ruhunu öldürdü. Dünyada Türk ordusu kadar savaşan ve askerî hastanesi olmayan başka bir ordu yok. Devlet hastanesindeki doktorun mayın patlaması ne gibi deneyimi olabilir?

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