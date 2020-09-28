Emine Ün kaç yaşında kiminle evli eşi Tolga Karakaş kimdir?

Bir dönemin yıldızı parlayan mankenlerinden olan ve oyunculuk deneyimi ile adından söz ettiren Emine Ün şu sıralar özel hayatıyla merak konusu. 16 yaşındaki kızı Duru olan pozlarını sık sık instagram hesabından paylaşan Emine Ün, iş adamı Tolga Karakaş ile evli. Peki Emine Ün kaç yaşında, aslen nereli?

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Bir dönemin adından sıkça söz ettiren ismi Emine Ün şu günlerde özel hayatı ile merak konusu oldu. 43 yaşındaki Emine Ün'ü bir çok kişi İbrahim Erkal'ı Canısı dizisi ile tanıdı. Mahsun Kırmızıgül'ün Sevdalıyım şarkısının klibinde de oynayan Emine Ün şimdilerde 16 yaşında bir kız annesi. 16 yaşındaki kızı Duru ile sık sık instagram pozlarını paylaşan Emine Ün iş adamı Tolga Karakaş ile evli.

Emine Ün kimdir: 24 Eylül 1977 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Babası Tır şoförüydü. 3 kız kardeşi vardır. İstanbul Etiler Lisesinden mezun oldu. Tahsil hayatına devam etmedi. 1992 yılında 15 yaşındayken Neşe Erberk'in ajansında mankenlik yapmaya başladı. 1994 yılında Hey Girl dergisinin kapak kızı seçilmiş, 1997 yılına kadar çeşitli dergilerde fotomodellik yapmış, televizyon reklamlarında rol almış. Mehmet Ali Erbil'in sunduğu 'Piyangola' isimli programda hostes sunucu olarak görev almıştır.

Mahsun Kırmızıgül'ün "Sevdalıyım" isimli klibinde oynayarak herkesin tanıdığı bir isim haline gelmiştir. O dönemde bir güzellik yarışmasına da katıldı ilk on'a kaldı ancak dereceye giremedi. İbrahim Erkal'ın başrol oynadığı "Canısı" dizisinde rol aldı. Akatlar Kültür Merkezi'nde amatör oyunculuk eğitimi aldı. Can Gürzap'tan, Levent Özdilek'ten, Ayla Algan'dan dersler aldı. 2000 yılında İbrahim Tatlıses'le 'İmparator' dizisinde oynadı. 2004 yılında Oyuncu Emre KInay'la evlenince mesleğini bıraktı. 2012 yılında şarkıcılığa başladı.

2004 yılında oyuncu Emre Kınay ile evlendi. Duru adında kızı var. 30 Mart 2009 tarihinde boşandılar. Daha sonra 22 Eylül 2012 tarihinde İşadamı Tolga Karakaş ile evlendi.

FİLMLERİ VE DİZİLERİ

2003 - Umutların Ötesi (TV Dizisi)

2006 - Sihirli Annem (TV Dizisi)

2002 - Hayal Avcıları (Sinema Filmi)

2002 - Bayanlar Baylar (TV Dizisi)

2002 - Altın Saçlı Kız (TV Filmii)

2001 - Hırsız (TV Dizisi)

2001 - Cinlerle Periler (TV Dizisi)

2001 - Bıçak Sırtı (TV Filmi)

2000 - İmparator (TV Dizisi)

1999 - Umut Yolcuları (TV Dizisi)

1999 - Kurt Kapanı (Ayşe) (TV Dizisi)

1999 - Fanatik(TV Dizisi)

1998 - Sırılsıklam (TV Dizisi)

1998 -2001 - Aynalı Tahir (Dalia) (TV Dizisi)

1997 - Canısı (2) (Mine) (TV Dizisi)

1997 - Canısı (Mine) (TV Filmi)

1992 - Mahallenin Muhtarları (Emine ) (TV Dizisi)