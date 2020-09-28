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Gözaltındaki HDP'lilerin gözaltı süreleri 4 gün daha uzatıldı! Kobani olayları

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2014’te düzenlenen 'Kobani eylemleri'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan HDP'liler Ankara Adliyesi'ne getirildi. 

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'Kobani eylemleri'ne yönelik soruşturma kapsamında aralarında HDP'li eski milletvekilleri, belediye başkanları ve MYK üyelerinin de olduğu 82 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Soruşturmada gözaltına alınan ek gözaltı süresi için HDP'liler Ankara Adliyesi'ne getirildi. 

Gözaltı süreleri uzatıldı
Sırrı Süreyya Önder, Nazmi Gür, Ayla Akat Ata, Emine Ayna, Emine Beyza Üstün, Bircan Yorulmaz, Bülent Barmaksız, Can Memiş, Dilek Yağlı, Gülfer Akkaya, Günay Kubilay, Zeki Çelik, Ali Ürküt, Altan Tan, Pervin Oduncu, Alp Altınörs, Berfin Özgü Köse, Cihan Erdal, Ayhan Bilgen ve İsmail Şengün'ün gözaltı süreleri 4 gün daha uzatıldı.

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