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Son dakika Azerbaycan Türkiye haricindeki ülkelere yapılan uçuşları durdurdu

AZERBAYCAN son dakika Türkiye haricindeki ülkelere yapılan uçak seferlerini durdurduğunu açıkladı.

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Azerbaycan Ermenistan ile dün başlayan çatışmalar nedeniyle Türkiye haricindeki ülkelere yapılan uçuşları durdurdu.

Ermenistan'ın Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine yönelik hukuk dışı saldırısı sonrası Azerbaycan Ordusu’nun başlattığı harekat sürüyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkede kısmı seferberlik ilan edilmesine yönelik kararı bugün imzaladı.

Karara göre Azerbaycan Seferberlik ve Askerlik Devlet Hizmeti, askeri görevi bulunan vatandaşların seferberlik için askere alınması ve askeri nakliye konularıyla ilgili tedbirleri hayata geçirecek.

Türkiye haricindeki ülkelere uçuşlar durduruldu

Öte yandan Azerbaycan, Türkiye haricindeki ülkelere yapılan tüm dış uçak seferlerinin durdurulduğunu duyurdu.

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