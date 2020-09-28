BIST 1.122
DOLAR 7,79
EURO 9,07
ALTIN 463,95
HABER /  YEREL

Afyonkarahisar'da canlı yayına yansıdı: Çığlıkların atıldığı kazada 1 kişi öldü

İhlas Haber Ajansı

AFYONKARAHİSAR'da kamyoneti sollayan otomobil, şarampole yuvarlandı. Anbean canlı yayına yansıyan kazada, çığlık seslerine yürek dayanmadı. Kazada 3 kişi yaralandı, 1 kişi öldü.

Abone ol

Kaza, Şuhut ilçesi Çobankaya rampasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çobankaya köyünden Şuhut istikametine seyir halinde bulunan Mustafa Ç. idaresindeki 35 GT 812 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Meydana gelen kazada Mustafa Ç., Tülin A., Ümmühan A. ve Mehmet A. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Servis ve jandarma trafik ekiplerini aramasının ardından olay yerine hava ambulansı sevk edildi. Yaralıları kurtarmak için zamanla yarışan hava ambulansı karayoluna indi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Hastanesine sevk edildi.

Hastanede hayata veda etti

Yaralılardan durumu ağır olan Ümmühan A. olay yerinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanan diğer 3 kişinin tedavisi sürerken, kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Korkunç görüntü çığlıklarla son buluyor

Kazanın, yaralılardan biri sosyal medyadan canlı yayın yaptığı esnada yaşandığı ortaya çıktı. Görüntüde, araç içerisinde oyun havası çaldığı ve otomobil içerisindekilerin hayli mutlu oldukları görülüyor. Şoför Mustafa Ç.’nin önündeki kamyonu solladıktan sonra bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından önce bariyerlere çarptığı, ardından aracın devrildiği gözleniyor. Kaza esnasında araç içerisinde yaşanan korku ve panik de görüntülere yansıyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Ümraniye'de görenler şaştı kaldı! Dikkat çeken tabelaya kimi tepki gösterdi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Nedim Şener FETÖ'cülerin taktiğini yazdı! Ceza almamak için önce itirafçı ol, sonra inkâr et
İbrahim Kalın'dan Reuters’a çarpıcı açıklamalar: Erdoğan ve Macron anlaştı
Kılıçdaroğlu'ndan olay sözler: YPG ayrı bir devlet kuruyor ama Erdoğan hiç ses çıkarmıyor
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev imzaladı! Azerbaycan’da kısmi seferberlik ilan edildi
Acun Ilıcalı'dan "Ne sıfatla orada?" diyen Ahmet Çakar'a: Hocama hiç yakışmadı
BDDK Aktif Rasyosu değerini düşürdü! 1 Ekim'den itibaren geçerli olacak
ÖNCEKİ HABERLER
Muhittin Böcek'in sağlık durumu hakkında yeni açıklama
Ukrayna Ermenistan'a yapılan uçuşları durdurdu
Emine Ün kızı Duru yaşı kaç babası Tolga Karakaş kimdir?
Meksika’da vahşet! Bara kurşun yağdırdılar 11 ölü
Faydaları saymakla bitmiyor! Antalya'da longan ve mangosta cep yakıyor
Cezaevi izinleri uzadı mı son haber geldi
Yorumlar