Ümraniye'de görenler şaştı kaldı! Dikkat çeken tabelaya kimi tepki gösterdi

"Apartman binasına bakanlar şaşırıyor"

Arda, "Baktığımızda Kabe’yi temsil eden dini bir simgenin bir apartman binasının duvarına yerleştirilmesi doğru değil. Hac ve Umre organizasyon firması ama değeri bizim için anlamlar ifade eden sembollerin reklam amaçlı kullanılması taraftarı değilim. Apartman binasına bakanlar şaşırıyor, bizde şaşırıyoruz. Her defasında sürekli bakmaya başladım. Güzel bir reklam çalışması olarak görenler olabilir ama varsın dinimiz ile alakalı değerlerimiz reklam materyali olarak kullanılmasın" cümlelerini belirtti.