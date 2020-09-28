Aydın'da çocuğa cinsel istismar zanlısına 4 ayda tahliye

AYDIN'da 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanan zanlı 4 ay cezaevinden kaldıktan sonra tahliye edildi.

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Aydın’da bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan zanlı 4 ay sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre; 14 yaşındaki N.Ö.’nün ailesi kızlarının 25 yaşındaki K.D. tarafından Bozdoğan ilçesi Başalan mahallesi yakınlarındaki bir tarlada cinsel istismara uğradığını iddia ederek şikayetçi oldu.

Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Nazilli'de gözaltına alınan K. D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adli kontrol şartı ile tahliye edildi

Çocuğun cinsel istismarı suçundan 4 ay önce tutuklanan K.D., Nazilli Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada suçlamaları reddetti. İfadeleri dinleyip dosyaları inceleyen mahkeme K.D.’nin adli kontrol şartı ile tahliyesine karar verdi.

“Ekonomik durumum müsait olmadığı için avukat tutamadım''

Mağdurenin babası H.Ö., “Ekonomik durumum müsait olmadığı için avukat tutamadım. Avukatım olamadığı için de derdimizi anlatamadık. Zanlının Adli kontrol şartı ile salıverilmesi bizi üzdü” diye konuştu.