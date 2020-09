İran, Azerbaycan-Ermenistan arasında yaptığı ateşkes çağrısını yineledi

İRAN Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade bölgenin daha fazla askeri gerginliği kaldıramayacağını belirterek Azerbaycan ve Ermenistan'dan acilen çatışmalara son vermelerini istedi.

Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgali altında bulunan topraklarını kurtarmak için karşı saldırılarını sürdürüyor.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade gerçekleştirdiği haftalık basın toplantısında Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki askeri gerginliğe yönelik açıklamalarda bulundu. Sözcü Hatipzade, "Son günlerde sınırlarımızda hoş olmayan gelişmeler yaşandı. Dışişleri Bakanlığımız, komşuluk hukuku gereği Azerbaycan ve Ermenistan ile görüşerek çatışmaları sonlandırmaya hazır olduğunu belirtti" dedi.

"Diyalog kurmalarını istiyoruz. Bu konudaki görüşümüz değişmedi"

Hatipzade, bölgenin daha fazla askeri gerginlik yaşayamayacağını belirterek Azerbaycan ve Ermenistan'dan acilen çatışmalara son vermelerini istedi. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmaların bölge için iyi olmadığını vurgulayan Hatipzade, "Biz her iki ülkeden de acilen çatışmalara son vermelerini ve diyalog kurmalarını istiyoruz. Bu konudaki görüşümüz değişmedi" ifadelerini kullandı.



İran'ın iki ülke arasında ateşkesin sağlanması için tüm imkanlarını seferber edeceğini belirten Hatipzade, "İki ülke arasında diyalog kurulması için her türlü yardıma hazırız. Askeri çözüm yolları bu konuda sonuç vermeyecektir. Acilen ateşkes sağlanması içi her iki taraf ile görüşüyoruz" dedi.