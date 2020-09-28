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Fenerbahçe'de Erol Bulut 5 ismin biletini kesti

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisinde kadroya alınmayan Serdar Aziz, Allahyar, Nabil Dirar, Garry Rodrigues ve Michael Frey ile kısa süre içinde yollar ayrılıyor.

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Fenerbahçe'de takıma katılan oyuncuların ardından yolların ayrılacağı isimler de ortaya çıktı. Galatasaray derbisinin ardından operasyon başladı.

Kadrosunda yeniden yapılanmaya giden ve şimdiye kadar 14 futbolcu transfer eden Fenerbahçe’de ayrılıklar da devam edecek. Galatasaray derbisi öncesi de bunun sinyalleri geldi.

Sarı-lacivertli ekip neredeyse tüm mevkilere transfer yaptı. Şu anda ayrılmaları düşünülen isimler de kadroya alınmadı. Kadroya alınmayıp takımdan ayrılmasına karar verilen isimler şöyle:

Serdar Aziz gözden düştü
Tecrübeli savunma oyuncusu sakatlığı olmamasına rağmen kadroya alınmaması gözlerden kaçmadı. Özellikle maaşında indirim talep edilen Serdar Aziz’in kadroda düşünülmemesi ayrılığın kesinleştiğine yorumlandı. Geçen hafta Hatayspor maçında da kadroya alınmayan Allahyar, Dirar ve Rodrigues bir kez daha takımdan uzak kaldı.

5 isme veda edilecek
Michael Frey de maç kadrosuna alınmadı. Transferlere 5 Ekim’e kadar devam edecek sarı-lacivertlilerde bazı isimlerin de takımdan ayrılması gerekiyor. Hem bonservis kazanma hem de maaş bütçesini açabilme adına vedalar yaşanacak. Dev derbide Dirar, Rodrigues, Frey ve Serdar Aziz’in kadroda olmaması da akıllara bu ihtimali getirdi.

8 isimle yollar ayrıldı
Bu zamana kadar Fenerbahçe’de Tolgay, Zajc, Mevlüt, Alper, Hasan Ali, Mehmet Ekici, Falette ve Vedat Muriç gibi isimlerle yollar ayrılmıştı. Kadroya olmayan isimlerle de kısa süre içinde vedalaşılması bekleniyor.

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